TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan H.A.'yı arayarak polis olduklarını söyleyip 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı otomobilde ele geçirilen 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının ise bir gün önce Balıkesir'de başka birinden aynı yöntemle çalındığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de yaşayan H.A. (51), 20 Temmuz Çarşamba günü dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. H.A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar evde bulunan altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size geri vereceğiz." dedi. Kendisini arayanlara inanan H.A. evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapıya gelen polis zannettiği kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., altınlarını alan kişilerden şikayetçi oldu.