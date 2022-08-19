TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI

19.08.2022 11:32

KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan H.A.'yı arayarak polis olduklarını söyleyip 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan H.A.'yı arayarak polis olduklarını söyleyip 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı otomobilde ele geçirilen 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının ise bir gün önce Balıkesir'de başka birinden aynı yöntemle çalındığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de yaşayan H.A. (51), 20 Temmuz Çarşamba günü dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. H.A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar evde bulunan altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size geri vereceğiz." dedi. Kendisini arayanlara inanan H.A. evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapıya gelen polis zannettiği kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., altınlarını alan kişilerden şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerin altınları aldıktan sonra bir otomobille İstanbul'dan ayrıldıklarını belirledi. Yapılan takip sonucu 17 Ağustos Çarşamba günü tekrar İstanbul'a geldikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Durdurulan otomobilde bulunan Cabir Ö.(29) ile Mehmet Emre Ö.(33) gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada poşet içinde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin, altınları bir gün önce Balıkesir'de bulunan mağdur R.C. (75)'den telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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