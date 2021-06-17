Küçükçekmece'de yavru kedileri yiyen şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Japonya uyruklu D.M'nin binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak evine götürdüğü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine adreste yapılan incelemede şüphelinin, yavru kedileri öldürdükten sonra yediği tespit edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki ikametinde yavru kedileri öldürdükten sonra yediği belirlenen Japonya uyruklu D.M'nin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece 'de yavru kedileri yediği tespit edilen Japonya uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.

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