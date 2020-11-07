Küçükçekmece'de yaya geçidinden geçen yaşlı adam TIR altında kaldı - Son Dakika

Küçükçekmece 'ce eczaneden çıkan yaşlı adam yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı. Yaşlı adamı sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 10.45 sıralarında Küçükçekmece Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki Sevdakar Bingöl eczaneden alışveriş yaptıktan sonra Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmek için yürümeye başladı. Yaya geçidinde o sırada duran 46 BB 269 plakalı TIR'ın önünden yürümeye başlayan Bingöl aracın hareket etmesiyle TIR'ın altında kaldı. Durumu fark eden şoför hemen TIR'ı durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar da TIR altında kalan yaşlı adamı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından TIR altından çıkarılan Sevdakar Bingöl ambulansa alındı. Polis ekipleri de TIR sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. 75 yaşındaki yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan dükkanların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.