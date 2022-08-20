Yaya geçidinde kadına araba çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Yaya geçidinde kadına araba çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

20.08.2022 09:23
Yaya geçidinde kadına araba çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Küçükçekmece'de, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araç çarptı.

Küçükçekmece'de, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araç çarptı. Kaza nedeniyle yaya kadın ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğluna eczaneden ilaç alan kadın, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada bir araç karşıya geçen kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra yere düştü.

Yaya kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar ve sürücü yaptı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Araç trafik ekipleri tarafından çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan yaya yolundaki işaretlerin yenilenmesini ve yola hız kesicilerin koyulmasını isteyen esnaf, belediyeye başvurduğu ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Kaza ile ilgili konuşan eczane sahibi Uğur Çakmak, "Hastamız eczaneden ilaçlarını aldı, biraz da cuma çıkışı yoğun bir trafik vardı. O esnada karşıdan karşıya geçmek isterken, hızlı gelen bir araç kendisine ait olmayan şeritten kadına çarptı. Durumu biraz ağırdı. İki yıldır bu yaya geçidi çizgilerinin belirginleştirilmesi veya hız kesicilerin konulması için başvurularımız oldu. 2021 ile 2022 yıllarında da başvurdum. İBB Beyaz Masa çeşitli gerekçelerle bu başvuruları reddetti. Ama bugün üzücü bir kaza yaşadık keşke önlem alınsaydı. Bu cadde okul, cami ve aile sağlık merkezine giden bir caddedir. Daha çok, yaşlı, çocuklu aileler ve engelliler geçiyor" şeklinde konuştu.

O sırada yoldan geçen Kemal Akıcı, isimli engelli vatandaş ise "Kaza riski var. Yetkililere sesleniyorum bu yollara iyi baksınlar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde kadına araba çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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