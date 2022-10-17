Küçükçekmece'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, çevredekiler yakaladı

KÜÇÜKÇEKMECE'de yolun karşısına geçmek isteyen Semih İlhan'a çarpıp kaçan sürücüyü, çevredekiler motosiklet ve otomobillerle takip ederek yakaladı. Ağır yaralanan Semih İlhan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol Caddesi'nde 9 Ekim Pazar günü saat 18.15 sıralarında yolun karşına geçmek isteyen Semih İlhan'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan İlhan ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edidi. Kaza yerine gelen İlhan'ın kardeşi ve arkadaşları gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri ağır yaralı Semih İlhan'ı ambulansa hastaneye kaldırdı.

KAÇAN SÜRÜCÜ 'PANİK YAPTIM, KUSURA BAKMAYIN' DEDİ

Kaçan otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından motosiklet ve araçla takip edilerek yakalandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüyü yakalayan kişilerden biri, "Kaza sonrası arkadaşlar motosikletle kaçan sürücünün peşinden gitti. Biz de ileride önünü kestik, yakaladık. Bize 'Panik yaptım, kusura bakmayın' dedi" diye konuştu.