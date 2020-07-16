Küçükçekmece'de yaz atölyeleri başladı - Son Dakika

Küçükçekmece'de yaz atölyeleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi, Çocuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Atölyeleri ile Küçükçekmeceli çocukların yaz mevsimini renklendiriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Çocuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Atölyeleri ile Küçükçekmeceli çocukların yaz mevsimini renklendiriyor. Bu kapsamda düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ise yogayla tanıştı.

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Halkalı' da bulunan 'Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi' Yaz Atölyeleri başladı. Küçükçekmeceli aileler ve çocukları ise atölyelere yoğun ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmeceli çocukların yaz mevsimini verimli geçirmesi amacıyla 'Oyunlarla Yoga, Maker Atölyesi, Tasarım, Roket Bilimi ve Uzay Atölyesi, Akıl Oyunu Tasarımı, Dikkat Geliştirme, English Games Lab, Kodlama' atölyeleri açtı.


"Çocuklarımızın eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmesini amaçlıyoruz"


Pandemi döneminde evde sıkılan çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmesini amaçladıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Dezenfekte edilmiş sınıflarda, en fazla 10 öğrenci ile sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat ederek, atölyelerimizi gerçekleştiriyoruz. Her zaman önce sağlık diyoruz ve pandemi riskinden korunuyoruz" dedi.


"İlk defa yoga yapıyorum, acayip bir şey"


Oyunlarla Yoga Atölyesine katılan Belinay İsmailoğlu (10), "İlk defa katıldım. Dengede durmayı, doğru nefes alıp vermeyi öğrendim. Çok zevkli ve eğlenceliydi. Bize bu imkanı sunanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yogayla Çocuk Üniversitesi'nde tanıştığını belirten Almina Nilüfer Dalkıran (12) da, "Çok güzel bir şey. Çok rahatladım. Acayip bir şey. Kemal Başkan'a ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Yoga yapmaya devam edeceğim" dedi.


Kayıtlar devam ediyor


Küçükçekmece'de ikamet eden 8-14 yaş arasındaki çocukların başvurabildiği atölyelere kayıtlar ise devam ediyor. Haftada 3 saat alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyen öğrenciler kayıt yaptırabilir. 2 ay boyunca sürecek atölyelerde 400 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.


Oyunlarla yoga atölyesi


Oyunlarla Yoga, çocuklara birbirlerine ve doğadaki her şeye karşı daha saygılı olmayı öğretirken, kendi değerlerini anlamalarını sağlıyor. Ayrıca bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmalarını hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşım. Yoga Atölyesine katılan çocukların esnekliği artarken, kasları gelişiyor; çocuklar denge yeteneği kazanıyor, konsantrasyon ve düşünce yeteneğini geliştiriyorlar. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de yaz atölyeleri başladı - Son Dakika
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