Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

24.08.2022 13:36
Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de, yemek yiyen iki kişiye yapılan silahlı saldırın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de, yemek yiyen iki kişiye yapılan silahlı saldırın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde araçla gelen şahısların saldırı düzenledikten sonra kaçtığı görülüyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki kahvaltı dükkanında oturan Yusuf Aslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Aslan ile Okumuş ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de hayatını kaybetmişti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların beyaz bir otomobille geldiği ve kahvaltı salonun önünde oturan Aslan ve Okumuş'a doğru ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası aracın kaçtığı görülürken iki gencin masa ve sandalyelerin arasına yığıldığı kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Yusuf Aslan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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