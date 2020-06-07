Küçükçekmece'de yıkılma riski bulunan bina boşaltıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokağı'nda bir inşaat alanının bitişiğindeki 5 katlı binada yaşayanlar, yıkılma tehlikesi bulunan binayı boşalttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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