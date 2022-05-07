Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı

07.05.2022 15:59

Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandıİSTANBUL Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan okul binasında çalışma yapan kepçe devrildi.

Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan okul binasında çalışma yapan kepçe devrildi. Kepçenin operatörü ise hafif yaralandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan okul binasında, çalışma yapan kepçe devrildi. Yıkılan kepçe, drone ile havadan görüntülendi. Kepçenin devrilmesiyle sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıkım ekipleri, yıkılan binanın çevresine emniyet şeridi çekerek çalışmaları durdurdu. Öte yandan devrilen kepçe, ekipler tarafından kaldırıldı.

Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı
Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı
Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı
Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika


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