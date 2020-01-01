KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
6 saat önce
İstanbul DHAKüçükçekmece'de yılın ilk dakikalarında silah sesleri yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Küçükçekmece'de yılın ilk dakikalarında silah sesleri yükseldi. Yeni yılla birlikte bazı kişiler silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri amatör kamerayla kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Silah sesleri
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