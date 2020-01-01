KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

6 saat önce

İstanbul DHAKüçükçekmece'de yılın ilk dakikalarında silah sesleri yükseldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YILIN İLK DAKİKALARINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ, System.String[]

İstanbul DHA

Küçükçekmece'de yılın ilk dakikalarında silah sesleri yükseldi. Yeni yılla birlikte bazı kişiler silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri amatör kamerayla kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Silah sesleri


Küçükçekmece, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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