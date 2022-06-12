Küçükçekmece'de yol çöktü, iki evi su bastı

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle iki evi su bastı. İSKİ tarafından kazı yapılan yolda ise çökme yaşandı. Çöken yola düşen iki araç vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ekipler evin içindeki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde sele dönüşürken bazı yerlerde yolun çökmesine neden oldu. Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) iki gün önce çalışma yaptığı sokakta, aşırı yağışın da etkisiyle yol çöktü. Çöken yola iki tane araç düştü. Düşen araçlar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"İki evi su bastı"

Kanarya Mahallesi'nde ise sağanak yağış nedeniyle bodrum katındaki iki evi su bastı. Evleri su basan vatandaşlar kova ve plastik kaplarla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

"En ufak yağmurda evlerimizi su basıyor"

Evi su altında kalan 3 çocuk annesi Songül Akmaz, "Sabah saatlerinde yağışla birlikte evi su bastı. Bir yandan temizleyemiyoruz, çünkü hala su basıyor. Saat 15.00 olmuş hala hiçbir yetkiliden haber alamadık. Ne bir yetkiliden ne İSKİ'den ne muhtardan o kadar aramamıza rağmen gelmediler bakmadılar. Temizleyemiyoruz çünkü bir yandan hala evin içine su geliyor. Bir sürü evin tamiratını ve tadilatını da yaptık bilmiyoruz banyo ve tuvaletten su geliyor. yağmurdan dolayı oldu, en ufak yağmurdan evin içini su basıyor" diye konuştu.

Su baskının olduğu evlerde maddi hasarlar meydana geldi. - İSTANBUL