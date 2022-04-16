KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR

16.04.2022 11:40

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILARErol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de, trafikte yol verme tartışmasında iki kadın, otomobilleriyle önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline tekmeler savurup, camlarını kırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR

Erol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de, trafikte yol verme tartışmasında iki kadın, otomobilleriyle önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline tekmeler savurup, camlarını kırdı. Saldırıya uğrayan kadın sürücü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, 13 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bir caddede yaşandı. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan kadın, yolu kapattıkları gerekçesiyle önündeki kişilere korna çaldı. Yolun açılmasıyla kadın aracıyla uzaklaşırken, korna çaldığı iki kadın otomobilleriyle takibe başladı. Kadınlar otomobilleriyle önünü kestikleri kadının otomobiline saldırmaya başladı. Kadınlar, otomobilin cam ve aynalarını kırıp, tekmeler savurdu. Kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle araçlarına tekrar binip, uzaklaştı. Yaşananlar ise aracının içinde korku dolu anlar yaşayan sürücünün cep telefonu kamerası ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR

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Kaynak: DHA

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