Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı Küçükmece'de, araçlı iki grup arasındaki yol verme tartışmasında kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

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Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükmece'de, araçlı iki grup arasındaki yol verme tartışmasında kavgaya dönüştü. Silahlı kavgaya karışan bir gruptan 2'si silahın dipçiği ile kafasından, 1 kişi ise bacağından aldığı kurşunla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise araçla olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 01.00 suları Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla giden iki grup sokakta karşılaşarak yol verme tartışması yaşadı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sürücü kimliği alınamayan araçtan inen şahıslar silahın dipçiğiyle karşı gruptan Sergen A., ile Sertaç Y'nin kafasına vurmaya başladı. Her ikisi de kafalarından aldığı darbeyle, arkadaşları Beyhan K., ise sıkılan kurşunla ayağında yaralandı.

Polis dakikalarca boş kovan aradı

Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar, arkadaşlarının araçlarıyla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi ile kapattı. Daha sonra polis olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Vatandaşların 'daha fazla kovan var' demesi üzerine polis dakikalarca boş kovan aradı, ancak bulamadı.

Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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