Küçükçekmece'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan maganda tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan maganda tutuklandı

18.07.2023 19:59

Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yolunu kestiği belirlenen şüpheli, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Temmuz 2023'te yayımlanan 'Yolu kesti, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı' haberine ilişkin açıklama yaptı.

Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yolunu kestiği belirlenen şüpheli, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Temmuz 2023'te yayımlanan "Yolu kesti, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı" haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "16 Temmuz 2023'te Avcılar istikameti E-5 (D-100) Otoyolu'nda, içinde hamile kadın, çocuklar ve müştekilerin bulunduğu aracın önü kesilmek suretiyle, müştekinin aracına zarar veren, müştekileri yaralamaya teşebbüs eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında zanlı O.A'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklama kararı verildiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

D-100 karayolu Küçükçekmece-Avcılar istikametinde 16 Temmuz'da araçlarıyla seyir halindeki O.B. ile şüpheli O.A'nın aralarında trafik yüzünden tartışma çıkmıştı. Şüpheli O.A. tarafından diğer aracın önünün kesildiği ve her iki sürücünün araçlarında hasar oluştuğu anlaşılmıştı. Olay günü gece polis merkezine giderek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirten şüpheli O.A. gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olan iki taraf hakkında "mala zarar verme" ile "tehdit" suçlarından adli işlem yapılmıştı. Savcının itirazı üzerine şüpheli O.A. yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Karakan : Cezası 18 ve ertelenecektir. 18 ay hapiste yatırsalar bunu yapmayı düşünenlerin en az yarısı düşüncelerinden vazgeçer. cezası 36 hapis yatar olsa (net 36ay infaz falan olmadan) bunu yapmayı düşünlerin yüzde 75i vazgeçer. Cezayı 6 yıl versinler yüzde doksanı vazgeçer. Geri kalan yüzde ceza ile adam olmayacaktır zaten. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: İnsan olmak zor sanat... İnsanlar azınca felaket yakın demektir... Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan maganda tutuklandı - Son Dakika


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