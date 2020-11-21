Küçükçekmece'de yolcu indiren minibübe arkasından gelen minibüs böyle çarptı - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, yolcu indirmek için duran minibüse arkasından gelen başka bir minibüs çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Perşembe günü sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 M 492 plakalı minibüsün şoförü, önünde yolcu indirmek için duran 34 M 526 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcu indirmek için duran minibüse, arkadan gelen minibüs çarpıyor.

- Bayraktar