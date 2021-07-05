Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'tan müzik ziyafeti - Son Dakika

Küçükçekmece'de düzenlenen 'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserleri kapsamında sahne alan, türküleri, güncel soundlarıyla yorumlayan sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ, Selçuklu Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu.

2016'da çıkardığı ilk albümü "Mozaik" ile isminden sıkça bahsettiren ikinci stüdyo albümü "Usulca" ile tekrar dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bakşi Karatağ, pandemi sonrasında Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konser ile seyircisine müzik ziyafeti yaşattı. "Kıyamadığım, Hudey Hudey, Niye Çattın Kaşlarını, Talihim Yok Bahtım Kara, Beni Hor Görme Gardaşım" gibi türküleri seslendiren sanatçı, Mozaik albümünden eserleri ve single çalışmalarını Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

15 ay sonra ilk sahnem, seyirciye teşekkür ederim

Türkülere kendi sesini ve soluğunu katarak yeniden yorumlayan sanatçı, aylar sonra dinleyici ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küçükçekmece Belediyesi ve seyircisine teşekkür etti. - İSTANBUL