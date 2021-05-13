Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Sefaköy mevkisinde seyir halindeki 34 TJT 67 plakalı Doğukan T. idaresindeki taksiyle sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Taksinin de önünde seyreden 34 UG 0751 plakalı otomobille çarpışması sonucu sürücü Doğukan T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.