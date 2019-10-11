Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü...
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü...

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü...

35 dakika önce

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü..., System.String[]

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece, Ümraniye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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