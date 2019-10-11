Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü...
35 dakika önce
Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe Suriye'de YPG'li teröristler camilerde gizleniyor