Küçükçekmece'deki Ağır Koku Ekipleri Harekete Geçirdi
1 saat önce
Küçükçekmece'deki ağır koku üzerine AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, sağlığı tehdit edici bulgulara rastlanılmadı.
Küçükçekmece
'deki ağır koku üzerine AFAD
ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, sağlığı tehdit edici bulgulara rastlanılmadı.
Alınan bilgiye göre Halkalı Basın Ekspres Yolu
, Bahariye
Caddesi üzerinde bulunan bir giyim firmasının yakınındaki Ayamama deresinden ve rögarlardan çevreye ağır bir koku yayıldı.
Güvenlik görevlilerince durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, AFAD ve İSKİ ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan AFAD ekiplerinin incelemeleri sonucunda, sağlığı tehdit eden bulgulara rastlanılmadı.
Kokunun, fabrika atıklarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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