Küçükçekmece'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile İstasyon Mahallesi'nde bir araya geldi.

Sokak'ta başlayan tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Metin Balkan karnından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, yaralanan Sefa K. hastaneye kaldırıldı. Resul K. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.