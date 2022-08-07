Küçükçekmece'de bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bisiklet hırsızları yakalandı

07.08.2022 15:23
Küçükçekmece'de bisiklet hırsızları yakalandı

Küçükçekmece'deki bir binadan bisiklet çalan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece'deki bir binadan bisiklet çalan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina içerisinden bisiklet çalındı. Bisikleti çalınan şahıs polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik görüntüleri izleyen polis ekipleri eşkal bilgilerini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde görülen şüpheli T.K.'nin (29) polis ekipler tarafından yakalandı. T.K.'nin çaldığı bisikleti seyyar bir hurdacıya 100 lira karşılığında sattığı öğrenildi. Şahsın silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, ayrıca hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs, "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" ve "Aranan Şahıs" suçlarından 5 Ağustos 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

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