- Küçükçekmece'deki cinayet anın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

- Küçükçekmece'deki cinayet anın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dini nikahlı eşinin ağabeyini çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayet anın görüntüsü ortaya çıktı.

Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde 27 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Aykut G. dini nikahlı eşi S.G.'ye henüz bilinmeyen bir sebeple şiddet uygulamıştı. Yaşanan şiddetten dolayı S.G. evden kaçarak kadın sığınma evine giderken, Aykut G. ise yaşanan olaylardan eşinin ailesini sorumlu tutarak eşinin ağabeyi Arkın G.'nin evine gidip tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Bir adamın koşarak geldiği ve birini vurup kaçtığı görülüyor. Vurulan adamında yere yığıldığı görülüyor.