Küçükçekmece'deki cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

23 Temmuz'da Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi'nde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Ö'nün yaralanması, Osman G'nin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltında bulunan 3 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şirvan A, Mehmet Hanifi T. ve Furkan E. tutuklandı.