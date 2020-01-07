Küçükçekmece'deki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında - Son Dakika

Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdullah Melih Barış'ın yargılandığı davanın, Yargıtayca bozulmasından sonra yeniden görülmesine başlandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış katılmadı. Duruşmada, müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı okundu.

Sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığına vurgu yapılan söz konusu kararda, oluşan şüpheli durumun sanığın lehine yorumlanması gerektiği değerlendirilmesinde bulunduğu aktarıldı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğuna hükmeden 1. Ceza Dairesinin, dosya ile ilgili olarak bozma kararı verdiği anlatıldı.

Müştekilerin avukatı Sezin Uçar, bozma ilamına yönelik sanığın bulunduğu celsede beyanda bulunacaklarını ifade ederek, "Duruşmanın seyrine yönelik olarak Nurcan Arslan'ın yakınları, ailesi, duruşma salonunun dışında kalmıştır. Biz davanın bu sebeple büyük salonda görülmesini talep ederiz." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak da usul ve yasaya uygun görülen Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına, ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların yargılamanın büyük salonda yapılması taleplerini, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunun yarın müsait olması nedeniyle kabul etti.

Tokat'ta cezaevinde bulunan sanığın, bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirilebileceğini belirten mahkeme, bu nedenle duruşmaya yarın devam edilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, 12 Nisan 2018'de açıkladığı kararında sanık Abdullah Melih Barış'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezası vermişti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkalı'da 30 Ocak 2016'da Nurcan Arslan'ın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barış'ın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu anlatılmıştı.

Sanık Barış'ın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği takdirde öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu aktarılan iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.