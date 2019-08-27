Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk duruşmada karar
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Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk duruşmada karar

1 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

Küçükçekmece, Pakistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
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