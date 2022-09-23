Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı

23.09.2022 16:53

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan üniversiteli genç kızlar havada savruldu. Kızlar hemen hastaneye kaldırılırken olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Küçükçekmece'de Halkalı'dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen iki genç kıza çarptı. Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu ardında savurularak yere düştü.

GENÇ KIZLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.

KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, yaya yolunda karşıya geçmek isteyen iki kıza hızlı gelen aracın çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle kızların havaya uçtuğu kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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