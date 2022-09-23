KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ ÖĞRENCİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı.

Kaza, 22 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'ndeki üniversitenin önünde meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek isteyen S.S. ve H.A. trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla gelen İ.A.'nın kullandığı otomobil, iki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

--------------Güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza anı

- İstanbul