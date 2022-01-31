Küçükçekmece'deki feci kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti - Son Dakika

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kursu öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü adayları için direksiyon sınavının yapıldığı caddede hızla gelen 34 DYH 958 plakalı aracın sürücüsü Ercan A., gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil, önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuday iki otomobil arasında sıkışırken, kazaya yol açan araç refüje çıktı. Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ercan A. gözaltına alınırken, feci kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin gizli buzlanmanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçtiği görülüyor. Burada bir araca çarpan otomobilin daha sonra Kuday'a çarptığı görülüyor. Görüntülerde otomobilin tekrar sol şeride doğru geçerek refüje çıktığı görülürken, Kuday'ın arasına sıkıştığı otomobilin ise kaldırıma çıkarak park halindeki başka bir araca çarptığı görülüyor. - İSTANBUL