İstanbul'da, Çok Sayıda Nesli Tükenmekte Olan Doldurulmuş Hayvan ile Bu Tür Hayvanların Post, Deri ve Kuyruklarından Yapılmış Çantalar Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda nesli tükenmekte olan doldurulmuş hayvan, bu tür hayvanların post, kuyruk ve derilerinden yapılmış çantalar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortak yürütülen araştırmalar sonucunda, Küçükçekmece'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerine 17 Kasım tarihinde operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 18 flamingo, kınalı keklik, beyaz gelincik, timsah, vervet cinsi maymun, dağ keçisi, kızıl geyik, sansar, kızıl akbaba, tavus kuşu tahniti (hayvanların iç organlarının boşaltılarak, kimyasal işlemden geçirilip doldurulması), 343 adet aslan, timsah, leopar, zebra, boz ayı, tilki, rakun, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak, yaban koyunu postu, 175 adet vaşak ve rakun kuyruğu, 28 adet piton yılanı derisinden yapılan çanta, 20 adet domuz dişi, 90 adet çeşitli hayvan türlerine ait süs eşyaları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, Uluslararası CITES Sözleşmesi kapsamında satışı yasak olan malzemeleri satışa koyan ve '5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.