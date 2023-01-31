Olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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