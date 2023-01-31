KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI GÖZALTINA ALINDI

31.01.2023 14:12
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI GÖZALTINA ALINDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aytuğ Koyuncu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.


Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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