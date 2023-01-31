KÜÇÜKÇEKMECE 'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüpheli Koyuncu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika