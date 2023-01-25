KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI YİNE SAHNEDE - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI YİNE SAHNEDE

25.01.2023 09:55
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI YİNE SAHNEDE

2019'da kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı; yine kediyi defalarca tekmelerken güvenlik kamerasına yansıdı.

2019'da kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı; yine kediyi defalarca tekmelerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) 'KÜÇÜKÇEKMECE'de site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Küçükçekmece'de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

Aytuğ Koyuncu'nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti.

Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

Açılan davada mahkeme, sanığa 'Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, 'Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

Kaynak: DHA
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