Küçükçekmece'deki olayla ilgili emniyetten açıklama
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*"Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"Haber: İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
*" Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"
Haber: İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır. Konuyla ilgili 18 şahsa 2911 SKM'den işlem yapılmış şahıslar ifadelerinin ardından bu sabah serbest bırakılmıştır" denildi.
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