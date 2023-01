KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ PARA TRANSFER MERKEZİNDEN 11 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK İDDİASI -2

PARÇA PARÇA ÇALDI, LÜKS İÇİNDE YAŞADI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de para transfer ve fatura ödeme bürosunda çalışan bir kadın bir yıl boyuna tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 11 milyon lira çaldı. Sürekli açık veren büronun güvenlik kameralarında detaylı inceleme yapan işyeri sahipleri hırsızlığı ortaya çıkardı.

Olay Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir para transfer ve fatura ödeme şubesinde meydana geldi. Daha önce çalışıp ayrıldığı işyerine tekrar başvuru yapan Büşra D. isimli kadın, işe başladıktan sonra kasada açık çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kasadan tırnakçılık yöntemiyle para çalan personel, iddiaya göre rezidans daire, eşi ve yakınlarının üzerine araba aldı.

İşyeri sahiplerinin olayın üstüne detaylı olarak gitmesinin ardından Büşra D., babasının kalp krizi geçirdiğini ifade ederek işten ayrıldı. Büşra D.'nin işten ayrılması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik kamera görüntüleri yeniden inceleyen işyeri sahipleri hırsızlık olayını ortaya çıkardı. Şikayet üzerinre yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HER GÜN ORTALAMA 30-40 BİN LİRA"

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahiplerinden Kahraman Hanbaba, birçok sektörde iş yaptıklarını ve tüm paranın olayın gerçekleştiği şubede toplandığını söyledi. Büşra D.'yi muhtaç halde olduğu için yeniden işe aldıklarını belirten Hanbaba, 'Daha önceden bizim ofisimizde çalışıyordu, işten ayrıldı. Kısa bir süre sonra ihtiyacı olduğu, çocuğuna mama bile alamadığını söyleyerek iş talebinde bulundu. Kendisini tanıdığımız için işe aldık. Bizim sağlık, turizm, inşaat sektörlerinde işlerimiz var. Bütün paranın toplandığı merkez burası. Sirkülasyon aşırı çok olduğu için bu açığı ortaya çıkarmak kolay değil. Ancak yılsonunda ortaya çıkabiliyordu. Biz bu açıkları çalışanlarımıza yakıştıramadığımız için kendimizden şüphelendik. Tırnakçılık yöntemi kullanmış. Parayı kasaya koyar gibi yaparak kolunun altına almış. Genelde dolar ve Euro çalmış. Biz günlerce sabahlara kadar uyumadan kamera kayıtlarını 10 defa tekrar ederek inceledik yine anlamadık. Her gün ortalama 30-40 bin lira arası parayı kasadan çaldı. Olay ortaya çıktığı zaman babam kalp krizi geçirdi diyerek işten ayrıldı. Herkes zan altındayken onun bırakıp gitmesi ondan şüphelenmemize neden oldu. Kamera kayıtlarında yüzlerce defa tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıkları tespit edildi. Şikayetçi olduk, şu an kendisi cezaevinde" diye konuştu.

EŞİ DE İŞSİZ ÇIKTI

Çaldığı paralarla rezidans daire, kendi eşi ve yakın akrabaları üzerine arabalar aldığını iddia eden Kahraman Hanbaba, 'Eşinin yasal olarak bir yerde çalıştığına dair resmi kayıt yok. İşsiz olmasına rağmen buraya lüks arabalarla gelip eşini alırdı. Açığı kapatmak için kendi araçlarımızı, dairelerimizi satıp bankadan kredi dahi kullandık. Biz bir haftadır kasa olarak kar etmeye başladık" dedi. Büşra D.'nin mesai arkadaşı olan Merve Nur Çalış da yaşadıkları sıkıntılı süreç hakkında, 'Biz kendi içimizde sürekli problem yaşıyorduk. Çünkü diyorsunuz ki acaba ben mi hata yaptım, bir arkadaşım çalmış olabilir mi' Herkesten şüpheleniyorsunuz" dedi.

Büşra D.'nin kasaya koyar gibi yaparak paraları kıyafetinin içine soktuğu anlar işyerini güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.