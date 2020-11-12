Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller İBB Meclisinde tartışıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller İBB Meclisinde tartışıldı

12.11.2020 17:37
Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller İBB Meclisinde tartışıldı, System.String[]

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde tartışıldı.

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde tartışıldı.

İBB Meclisi, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde, İBB 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplantı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmalarında terör örgütünün sembollerini andıran görseller kullanılması İBB Meclisinde tartışıldı.

AK Parti Küçükçekmece Meclis üyeleri adına söz alan Sedat Demirtaş, yenileme çalışmaları sonrası parkın merkezinde terör örgütleri PKK/PYD sembollerinin resmedildiğini öne sürdü.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Belediye Başkanı ve yönetimin bir kastı olmadığına inandıklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Daha önce Küçükçekmece Belediyesi idaresinde olan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen bir organizasyonda terör örgütü marşı okunup, paçavraları açılmıştı. Yaşanan bu iki olayı da şiddetle kınıyoruz. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı her ne kadar dillendirmekten çekinse de 'Seçimi bizim sayemizde kazandınız' diyen HDP ile kendilerini aynı yerde bulmuşlardır. CHP ve İYİ Parti'nin, Türkiye düşmanı bir tavır sergileyeceklerine asla inanmıyoruz. Fakat bu gizli ittifak mecburiyeti sizi ne hale koyuyor."

Söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise yapılan eleştirileri insafsız bulduğunu söyledi.

Küçükçekmece'yi bir buçuk yılda bayraklarla, Atatürk posterleriyle donattıklarını ifade eden Çebi, şunları aktardı:

"Bir bardak suda fırtınalar kopartılmıştır. Park Bahçeler Müdürümüz geçmiş dönemde de müdür olan bir arkadaşımız. Kendisinin milliyetçi duygularından şüphemiz olmadı, olmayacaktır. PKK kullanıyor diye sarı, kırmızı renkleri kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızdan vaz mı geçtik? Çocuklarımıza bu cumhuriyet, bayrak sevdasını aşılayabilmek için ben elimizden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım. Küçükçekmece tarihinde görülmediği kadar evlere bayrak dağıttık."

"Üzülen Küçükçekmeceli vatandaşımız var mı diye söktürdüm"

Siyaset arenasında fikir ve hizmetlerin tartışılması gerektiğini anlatan Çebi, AK Partililerin kötü niyetli insanlara prim vermemesini istedi.

Yaşanan olayı dün akşam öğrendiğini dile getiren Çebi, "Orada 'belki de bir çağrışım var mı?' diye üzülen Küçükçekmeceli vatandaşımız var mı diye söktürdüm. Üzülen varsa özür diliyorum. PKK bir terör örgütüdür, canı cehenneme. Daha fazlasını söylemek istemem." diye konuştu.

Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan İYİ Partili Suat Sarı ise, siyaset mühendisliği yapılarak İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gösterilmek istendiğini savundu.

AK Partiye yönelik eleştiride bulunan Sarı, "Bir suçlu arayacaklarsa, HDP ile birlikte olan parti arayacaklarsa sınırlarımızda teröristleri, mahkemeler kurdurup onlara beraat verdirenlere bakmak lazım. PKK emperyalizmin uşağı, vatan haini bir terör örgütüdür." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İYİ Partili Sarı ve belediye başkanı Çebi'ye cevap vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz o dediğiniz teröristleri ya toprağın altına gömdük ya da şu anda kaçacak delik arar hale getirdik. Alınganlık sebebini anlıyorum. Biz söylemiyoruz, kendi genel başkan yardımcıları, kurucuları diyor ki 'Oturup birlikte anayasa çalışıyorlar HDP ile.' Kim kiminle beraber kendi parti kurucularında arayacaklar. Bizim bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımızdır. Eğer sayın başkan sarı yıldızdan rahatsız değilse Küçükçekmece'nin her yerini sarı yıldız yapsın. Niye kaldırdınız? Kim yaptıysa eğer maksatlı yaptıysa genç dimağlarımıza bir takım sembollerde mesajlar veriliyorsa tehlikeli olan budur."

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da gereksiz bir milliyetçilik yarışına girildiğini belirterek buna gerek olmadığını söyledi.

HDP ile ittifakları bulunmadığını belirten Balyalı, şunları kaydetti:

"HDP, bu ülkenin kanunları ile kurulmuş TBMM'de çok sayıda milletvekilleri olan ve milyonlarca seçmeni olan bir siyasi parti. Eğer bu seçimde HDP'li seçmen bize oy verdiyse teşekkür ederiz. PKK hain bir terör örgütüdür. PKK'nın her türlü terör eylemini kınarız. Ama PKK sorununu konuşurken de HDP seçmenini, Kürt kökenli arkadaşlarımızı incitecek sözler söylenmesinden imtina ederiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller İBB Meclisinde tartışıldı - Son Dakika


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