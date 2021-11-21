Küçükçekmece'deki silahlı kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Küçükçekmece'de, 8 Kasım'da iki grup arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşanan kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, kavgaya karışanların sopa ve silah kullandığı görülüyor.
Kaynak: AA
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