Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi

22.08.2022 17:42

Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi 21 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin önünde çıkan ve 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın şüphelilerin ifadeleri tamamlandı.

Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi

21 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin önünde çıkan ve 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçtiğimiz Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı. Kavganın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki ifadeleri biten şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından 4 gün sonra adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında sevk edilen şüphelilerden bazılarının yürümekte zorluk çektiği, bazılarının ise değnekle yürüdüğü görüldü.

Şahısların adliyedeki ifadeleri sürüyor.

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Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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