Küçükçekmece'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Küçükçekmece'de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 şahıstan biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta, Aytaç B., Emre Taşkın ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre Taşkın ile Yusuf İ.'ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Aytaç B. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Emre Taşkın ve Yusuf İ. ise hastaneye kaldırılmıştı. Emre Taşkın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

(İHA)