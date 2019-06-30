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Küçükçekmece'deki 'taciz' iddiasında gözaltı

55 dakika önce

İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına yönelik bir kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'deki 'taciz' iddiasında gözaltı, System.String[]
İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına yönelik bir kişi gözaltına alındı. Yine iddia üzerine toplanıp uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atarak taşkınlık çıkaran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Olay, Cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek şahsın, mahallede 12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu yayılınca mahalleli toplandı. Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amirliğine yürümek istedi.

Müdahale sırasında toplanan grup sokak aralarına kaçışırken, tekrar toplanan gruptan bazı şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan söz konusu taciz iddiası ile ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Küçükçekmece'deki taciz iddiası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan 'gel gel' der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir" belirtildi.

Söz konusu taciz iddiası ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin caddede ve polis merkezi önünde güvenlik tedbirleri devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
İstanbul, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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