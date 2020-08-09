Küçükçekmece'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sol ön tekeri yerinden çıkan otomobilde, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Sefaköy rampasında Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CGK 360 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Küçükçekmece 'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 07:21

Kaynak: AA

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