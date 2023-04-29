Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı

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27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Dereboyu Caddesi'nde, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

TAMAMEN YANDI

Üç bölümden oluşan binanın ticari işletmelerinin bulunduğu kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, Akit Medya Grubu'nun bulunduğu bölümü ise yoğun duman kapladığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

46 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Üst katlara da sıçrayan yangın, 46 saat sonra kontrol altına alındı, iş merkezinin tamamını kaplayan dumanlar da tahliye edildi.