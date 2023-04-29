Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı

29.04.2023 22:14

Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı.

27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Dereboyu Caddesi'nde, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi

TAMAMEN YANDI

Üç bölümden oluşan binanın ticari işletmelerinin bulunduğu kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, Akit Medya Grubu'nun bulunduğu bölümü ise yoğun duman kapladığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi

46 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Üst katlara da sıçrayan yangın, 46 saat sonra kontrol altına alındı, iş merkezinin tamamını kaplayan dumanlar da tahliye edildi.

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi
Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi
Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi
Kaynak: AA
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Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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