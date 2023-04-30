Yangın 60 saat sonra söndürüldü! Akit Meyda grubunun da içinde olduğu binada yangın çıkmıştı - Son Dakika
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Yangın 60 saat sonra söndürüldü! Akit Meyda grubunun da içinde olduğu binada yangın çıkmıştı

30.04.2023 08:25

Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın 60 saat sonra söndürüldü.

27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Dereboyu Caddesi'nde, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

TAMAMEN YANDI

Üç bölümden oluşan binanın ticari işletmelerinin bulunduğu kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, Akit Medya Grubu'nun bulunduğu bölümü ise yoğun duman kapladığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

60. SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına itfaiye ekipleri 101 araç ve 296 personelle müdahale etti. Üst katlara da sıçrayan yangın, 46 saat sonra kontrol altına alınırken, 60. saatte söndürüldü. İş merkezinin tamamını kaplayan dumanlar da tahliye edildi.

Kaynak: AA
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Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın 60 saat sonra söndürüldü! Akit Meyda grubunun da içinde olduğu binada yangın çıkmıştı - Son Dakika
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