Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar
Son Dakika Güncel Haber

Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar

25 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı.

Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Annelerini göremedik. Ölü bir köpek gördük ama o anneleri olmayabilir" dedi.

Küçükçekmece'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek, büyük bir alana yayıldı. Yangının yayıldığı otluk ve ağaçlık alanda çok sayıda sokak hayvanının yaşadığı öğrenildi. Hayvansever mahalle sakinleri, her gün besledikleri sokak köpekleri için seferber oldu. Yanan araziye giren hayvanseverler, 6 köpek yavrusunu kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Yanan araziden çıkardık bu yavru köpekleri. Anneleri nerede, bilmiyoruz. Yanarak ölen bir köpek gördük, ama anneleri o mu, bilmiyoruz. İçeride başka köpekler de var" dedi.

- İstanbul

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram'a gönderi planlama özelliği geldi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]