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Küçükçekmece'deki "yol verme" kavgasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'deki "yol verme" kavgasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.01.2022 21:34
Küçükçekmece'deki "yol verme" kavgasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan iki ayrı araçtaki gruplar arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Kavgada silah ve bıçak da kullanıldı.

Olayda, aynı gruptan Z.D. (30) ve H.E. (34) hayatını kaybederken, diğer grupta bulunan İ.O. (37) ve B.Y. (28) yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığı, her iki araçtaki aramada 1 bıçak ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve şahısların alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki 'yol verme' kavgasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki "yol verme" kavgasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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