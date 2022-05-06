Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

06.05.2022 16:35
Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu, kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkıldı.

Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu, kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkıldı.

Kanarya Mahallesi'nde bulunan okulun yıkımı, belediye ekiplerince iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, okulda 1500'e yakın öğrenciye eğitim öğretim verildiğini söyledi.

Bedirhanoğlu, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından Sismik Riskin Azaltılması projesi kapsamında, eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için modern okulların yapımına başlandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat'ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, inşa edilen okulları hizmete sunduğunu aktaran Bedirhanoğlu, "Bu kapsamda Yunus Emre İlk ve Ortaokulumuzun, 1999 depreminden önce yapıldığı için etütlerini hızlı bir şekilde yapıp, depreme dayanıklı olup olmadığıyla alakalı testleri tamamladık. Testler sonucunda okulun depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi ve hızlı bir şekilde okulumuzun tahliyesi yapıldı. Tahliyenin akabinde öğrencilerimiz, en yakın okulda, geçici süreyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

Okulun yapım ruhsatının alınmasıyla yıkımına başlandığını ifade eden Bedirhanoğlu, mayıs ayında ihale sürecinin tamamlanacağını bildirdi.

"Küçükçekmece'de hiçbir metruk binayı bırakmadık"

Bazı basın kuruluşlarında okulla ilgili olumsuz haberlerin çıktığını belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla özellikle uyuşturucuyla mücadele noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Küçükçekmece'de hiçbir metruk binayı bırakmadık. Tespit ettiğimiz tüm metruk binaları yıktık. Bu okulumuzda da ruhsatlandırma tamamlanana kadar bir süreç devam etti. 31 Mart'ta ruhsatlandırma işlemini tamamladığımız için burada bazı bilgi kirliliklerinden dolayı olumsuz haberler yansıdı. Bizler bu anlamda hem metruk binaların tamamının yıkılması hem de uyuşturucuyla mücadele noktasında kararlılığımızı her zaman dile getiriyoruz. Süreci tamamlanan okulumuzun metruk hale gelmesini önlemek için yıkım işlemini tamamladık. Mayıs ayında da temelini atıp inşallah öğrencilerimize ve Kanarya Mahallesi'ne güzel bir okulu kazandırmış olacağız."

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de okulun yıkım çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

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Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, geri dönüşüm, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika


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