Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü - Son Dakika

Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü

Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına gelen haciz sonrası Küçükçekmece Belediyesi destek ziyaretinde bulundu.

Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü

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İSTANBUL - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına gelen haciz sonrası Küçükçekmece Belediyesi destek ziyaretinde bulundu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Zeydan Karalar ile yaptığı canlı yayında, "Kalben yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam koltuğunun, masasının ve odadaki koltukların icra yoluyla haciz edilmesinden sonra Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Serkan Turhan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Başkan Kemal Çebi'yi temsilen Karalar'a destek ziyaretinde bulundu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın ile buluşan iki başkan arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Kemal Çebi ile Zeydan Karalar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Karalar, "Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü kurdun. Dayanışma ruhu bizi motive ediyor, teşekkür ediyoruz. Hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullanırken Başkan Çebi de, "Sizinle birlikte olduğumu, kalben yanınızda olduğumu bilmenizi istedim. Arkadaşlarımı da bu yüzden gönderdim" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Küçükçekmece'den Adana'ya dayanışma köprüsü - Son Dakika
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