Ambulanstakilerin haber vermesiyle hastanın nakli için olay yerine başka ambulans sevk edildi. Hasta, gelen ambulansla hastaneye nakledilirken, kazaya karışan ambulans ise çekici ile çekildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de hasta taşıyan ambulansa kamyonet çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.