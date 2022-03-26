KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM

26.03.2022 22:45

KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında, 334 polisin katılımı ile şok denetim gerçekleştirdi.

KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında, 334 polisin katılımı ile şok denetim gerçekleştirdi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim, 26 noktada 71 ekip, 334 polisin katılımı ile gerçekleşti.

Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları kişileri tek tek kimlik kontrolünden geçirerek, Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Oluşturulan denetim noktalarında araçları da durduran ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uyguladı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerin gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM
KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM
KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE EMNİYETİNDEN ŞOK DENETİM - Son Dakika


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