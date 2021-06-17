Küçükçekmece freni boşalan oto kurtarıcısı ağaca çarparak durdu - Son Dakika

Küçükçekmece'de freni boşalan ve içinde sürücü bulunmayan bir oto kurtarıcısı ağaca çarparak durdu. Araç kurtarıcısı ağaç sayesinde binaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza akşam saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 59 RL 684 plakalı oto kurtarıcısı üzerindeki aracı bıraktıktan sonra freni boşalarak kaymaya başladı. İçinde sürücüsü bulunmayan oto kurtarıcısı yolun aşağısında bir binanın önünde bulunun ağaca çarparak durabildi.

Kurtarıcı ağaca çarparak durabildiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çekiciden yola dökülen yağları temizlemeye başladı. Kazanın yaşandığı yol, çekici kaldırılana kadar kapalı kaldı. Yol daha sonra açıldı.

"O kadar hızlı geldi ki içeri girecek sandım"

Evinin önündeki ağaca oto kurtarıcısı çarpan kadın "Çok ses geldi. Oğlana dedim ki içeri girecekti neredeyse. O kadar hızlı geldi ki içeri girecek sandım. Balkonda çamaşır asıyordum bayır aşağı hızla geldi. İçinde ben adam var zannettim meğer yokmuş." dedi.

Oto kurtarıcısı sürücüsü Rüstem Çağırtekin "Arabayı indirdim araba oradan kaçarak geldi bu ağaca vurdu. Ben araba indiriyordum o anda araba kaçtı. Frende tutuyordu" dedi.

Aracı kurtarıcıdan indirilen Muhammet Çoşkun ise "Aracı indirdik çekiciden araç üstünde yarımdı az bir şey kaldı. Tam böyle şey yaparken frenleri boşaldı. Aşağıya doğru kaymaya başladı. Son anda koşmaya başladı ama tutturamadı. Ondan sonra ağaca vurdu burada durdu. Araç üstünden kaydı gitti." şeklinde. - İSTANBUL