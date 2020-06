KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

(havadan görüntüyle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE -KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü.

Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü. Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti. Kahverengiye bürünen göl havadan da görüntülendi.

Mahalle sakini Orhan Azak 'Yıllardır buraya geliyorum. İlk defa böyle bir kızarıklık görüyorum. Normalde çok berrak bir suyu vardı. Bir koku da var. Daha önce koku da yoktu. 3 aydır ilk defa geliyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum dedi.

Mahalle sakini Haşim Dursun ise 'Uzun zamandır burada oturuyorum. Gölü ilk kez böyle görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Suyu baya değişti. Koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadım. Sonra buraya geldiğim de gölün renginin değiştiğini gördüm. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Kimse bu gölün neden böyle olduğunu bilmiyor diye konuştu.

Veysel Kahraman de 'Çocukluğumuz bizim bu gölde geçti. Burayı çok iyi bilirim. Ama yaklaşık on gündür bu şekilde. Bugün yine iyi daha önce simsiyahtı. Pırıl pırıl olduğu zamanlar oluyor. Her gün buraya yürüyüşe geliyorum. Son on gündür bu şekilde dedi.